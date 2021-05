Freibadsaison 2021 im Kreis Ahrweiler: Trübe Aussichten

Für viele wird es höchste Zeit, sich Gedanken über einen möglichen Sommerurlaub zu machen. Angesichts der immer noch nicht überwundenen Corona-Pandemie sollte nach Wunsch von Epidemiologen und Intensivmedizinern das Motto auch für den Sommer 2021 besser „Urlaub daheim“ lauten. Doch für all diejenigen, die als Freizeitmöglichkeit an heißen Sommertagen einen Besuch des Freibades ins Auge fassen, könnte es im Sommer 2021 richtig eng werden. Denn im gesamten Kreisgebiet werden – so es die Corona-Lage zulassen wird – überhaupt nur höchstens drei Freibäder öffnen. Und dort müssen die Besucher dann voraussichtlich wieder mit strengen Hygieneregeln und Besuchereinschränkungen rechnen.