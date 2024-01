Plus Walporzheim Frauenpower regiert Narren in Walporzheim: Michaela II. ist neue Prinzessin Die KG „Bunte Kuh“ Walporzheim ist mit rund 350 Mitgliedern sicherlich nicht die größte unter den fünf Karnevalsgesellschaften in der Kreisstadt. Aber der Jubel und Trubel, den sie Jahr für Jahr in ihr Festzelt und beim Umzug auf die Straßen bringt, zeigt, mit welcher Liebe zur Tradition und mit welchem Ideenreichtum sie die fünfte Jahreszeit bereichert. Von Jochen Tarrach

Bereits seit 70 Jahren feiern die Karnevalisten rund um die Bunte Kuh ihre Session, und in diesen 70 Jahren haben sie es vorbildlich gelernt, alle Widrigkeiten wegzustecken und trotzdem fröhlich und ausgelassen zu sein. Der Jubel, der am Freitag kurz vor Mitternacht im in Rot und Weiß geschmückten Festzelt aufbrandete, ...