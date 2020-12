Bad Breisig

Haben die Corona-Pandemie und das Gebot, zu Hause zu bleiben, auch dazu geführt, dass es zu mehr Fällen von häuslicher Gewalt im Kreis Ahrweiler kam? Zumindest für das Frauenhaus kann Doris Elsweiler vom Ariadne-Beratungsladen des Vereins Frauen für Frauen dies nicht bestätigen. „Ich möchte vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass Gewalt in engen sozialen Beziehungen an Corona liegt, das tut sie nicht“, so Elsweiler. Corona verändere nicht die Gewaltbereitschaft. Jemanden, der nicht dazu neigt, bringe auch ein Lockdown nicht dazu, sagt Elsweiler.