Frau kommt bei Niederlützingen von Straße ab: Auto auf Schienen von Brohltalbahn gelandet

Niederlützingen. Autos auf Schienen, das klingt wie Science-Fiction oder nach Hollywood, so aber einer jungen Dame am Mittwochmorgen passiert, wie die Polizei auf RZ-Anfrage mitteilt.

„Eigentlich relativ unspektakulär“, kommentiert der zuständige Polizist den Vorfall, der sich gegen 6.46 Uhr ereignete. Eine junge Frau sei vom Gegenverkehr geblendet am Bahnübergang Niederlützingen auf der B 412 auf die Schienen ausgewichen. Schaden am Fahrzeug oder an den Schienen sei nicht entstanden. Daher gelte es „nicht mal als Unfall“, so die Polizei. Das Auto wurde dann mit einem Kran wieder auf die Straße gebracht. mey