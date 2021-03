Fraktionen in Bad Breisig: Heusers Führungsschwäche stoppt Wandel

Alles ist 2021 anders, nur der Haushalt bleibt mal wieder nicht ausgeglichen in der Stadt Bad Breisig. So fasst es Ratsmitglied Michael Matern, Fraktionsführer der SPD, zusammen. Nun hat der Stadtrat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2021 verabschiedet (siehe Info). Fraktionenübergreifend verlief das Votum dafür einstimmig, wenn es auch im Nachhinein zwei Ausreißer bei den Sozialdemokraten gab. Die Politik erklärte darüber hinaus in ihren Haushaltsreden zwei Gewinner und einen klaren Verlierer. Die Bewertungen zur Arbeit von Stadtbürgermeister Udo Heuser glichen fast einem Misstrauensvotum.