Plus Kreis Ahrweiler Forschungsprojekt im Ahrkreis: Wie Geodaten dank KI aktuell bleiben sollen Von Silke Müller i Forschungsleiter Christopher Frank von der der CISS TDI GmbH aus Sinzig hat unserer Zeitung das Projekt Kibi vorgestellt. Foto: Silke Müller Davon dürfte der eine oder andere schon einmal gehört haben: Es wird viel Zeit und Energie investiert, um Windkraftanlagen zu ermöglichen – und dann macht der Rotmilan den Planern einen Strich durch die Rechnung. Im Kreis Ahrweiler ist nun ein Forschungsprojekt auf den Weg gebracht worden. Es hat zwar nichts mit Windkraft zu tun, aber die Problematik, die in den Blick genommen wird, ist ähnlich. Lesezeit: 3 Minuten

Konkret geht es um die Verbesserung des Grünland-Monitorings als Grundlage für eine gesteuerte Infrastrukturplanung. So fasst es Christopher Frank von der CISS TDI GmbH in Sinzig zusammen. Der 36-Jährige ist Forschungsleiter des Projekts, an dem sich neben der CISS TDI GmbH auch die mundialis GmbH aus Bonn, das Forschungszentrum Jülich ...