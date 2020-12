Nürburgring

In diesem unseligen Corona-Jahr ist die Formel 1 an den Nürburgring zurückgekehrt. Ausgerechnet. Dabei hätte es ohne Corona-Pandemie kein Rennen in der Eifel gegeben, wie man weiß. Blickt Ring-Geschäftsführer Mirco Markfort auf das zweite Oktober-Wochenende zurück, ist er noch immer begeistert: „Das war phänomenal, der Nürburgring und unser sehr gutes Zuschauer-Hygienekonzept hatten internationale und nationale Aufmerksamkeit. Und alles ist gut gelaufen.“ Dabei war es auch für die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG ein schwieriges Jahr: mit Kurzarbeit und halbiertem Umsatz im Vergleich zu 2019, wie Markfort im RZ-Interview sagt.