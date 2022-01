Aktuelle Ereignisse geben so manch einem geplanten Vorhaben einen zusätzlichen Schub. Das gilt nach der Juliflut auch für das Hochwasserschutzkonzept für das Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler. In einer gemeinsamen Sitzung diskutierten am Mittwoch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Bau- und Planungsausschusses darüber, was ein solches Konzept alles enthalten und festlegen muss.