Sinzig

Förderung für den Bau eines Mehrfamilienhauses: Bezahlbar und klimagerecht wohnen in Sinzig

i Bürgermeister Andreas Geron (von links), Bauherr Mehmet Akdas, Ministerin Doris Ahnen und Folker Gratz von der ISB bei der Übergabe des Förderbescheids. Foto: Folker Gratz/ISB

Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs bezahlbaren und klimagerechten Mietwohnungen in Sinzig. Mehmet Akdas erhält hierfür Darlehen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro und Tilgungszuschüsse in Höhe von 0,4 Millionen Euro. Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen überreichte gemeinsam mit Folker Gratz von der ISB im Beisein von Stadtbürgermeister Andreas Geron den Förderbescheid an Akdas.