Zu den Gasthöfen, die von der Flut zerstört wurden, zählt das Traditionshaus Weihs in Kreuzberg, das seit Generationen im Familienbesitz ist. Jetzt kocht dort Eric Weiß für die Menschen im Dorf. Sein Bruder Dietmar, der in Irland lebt, backt auch in diesem Jahr an der Ahr Christstollen. Diesmal soll der Verkauf dem Wiederaufbau des Landgasthofes dienen.