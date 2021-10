Dietmar Hoffmann aus Ahrweiler sitzt in dem improvisierten Büro der Initiative „4 Drive zurück in die Mobilität für Flutopfer“ im Sportlerheim des DJK Königsfeld nahe dem Hennes-Schneider-Haus und macht seine Angaben. Sein Haus in der Ahrweiler Robert-Koch-Straße ist durch die Flut unbewohnbar, sein Auto zerstört. Für ihn war es ganz knapp.