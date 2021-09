Flutfolgen: Auch Bad Breisig betroffen

Die Verbandsgemeinde (VG) Bad Breisig unterstützt die Hochwasserschutz-Resolution der Ortsgemeinde Brohl-Lützing und der weiteren Brohlbach-Anliegergemeinden im Brohltal (die RZ berichtete) und regt auf Vorschlag des Waldorfer Ortsbürgermeisters Hans Dieter Felten an, auch den Vinxtbach in die Resolution mit aufzunehmen. „Wir sollten die Resolution nicht nur begrenzt auf das Brohltal sehen“, so Felten im Rahmen der jüngsten Sitzung des VG-Rates Bad Breisig in der Waldorfer Vinxtbachhalle. Denn wie schnell auch der Vinxtbach bei Starkregenereignissen zu einer reißenden Flut werden kann, hätte nicht zuletzt das Hochwasser von 2016 gezeigt.