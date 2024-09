Plus Altenahr

Flut überstanden: Taverna Sirtaki in Altenahr ist wieder da

i Freuten sich gemeinsam mit Anke und Evangelos Papageorgiou (zweite und vierter von links) über die gelungene Sanierung der Taverna Sirtaki und über die Wiederbelebung des ehemaligen Bahnhofgebäudes: Eva Flügge, Verkehrsverein Weinort Altenahr, Olaf Heimermann und Axel Kernenbach, Leiter Regionalbüro und Projektsteuerer bei der Julius Berger International GmbH, sowie Ortsbürgermeister Neofitos Arathymos. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Der Wiederaufbau nach der Ahrflut ist in Altenahr in vollem Gange. Während viele Privathäuser bereits schon vollständig saniert sind, ist am Freitag nun auch in das gemeindeeigene ehemalige Bahnhofsgebäude an der Altenburger Straße 1a wieder das Leben zurückgekehrt. Im Rahmen einer Feierstunde wurde der Innenbereich der Taverna Sirtaki offiziell wieder eröffnet.