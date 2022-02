Kosten von zehn Millionen Euro sind der Gemeinde Grafschaft nach den Unwettern vom vergangenen Juli entstanden. Das erfuhr der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag. Demnach erstellte die Grafschafter Verwaltung für die Ausgleichszahlungen von Bund und Ländern für Schäden an der kommunalen Infrastruktur und für dringend erforderliche temporäre Maßnahmen einen Maßnahmenkatalog, der aktuell 154 Positionen enthält.