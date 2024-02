Plus Holzweiler/Dernau Flächentausch geplant: Trainieren bald Dernauer Sportler in Holzweiler? Dem SV Blau-Gelb Dernau wurde bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 die sportliche Heimat förmlich unter den Füßen weggerissen. Die Wucht der Naturkräfte war allgemein nicht fassbar. Das trostlose Bild der zerstörten Sportanlage, die heute noch brachliegt, wirkt in der Tat desillusionierend. Doch was die Schaffung eines neuen, großen Sportplatzgeländes für Dernauer Fußballer und Leichtathleten angeht, gibt es inzwischen mehr als nur einen Lichtblick. Von Horst Bach

Das neue Sportplatzgelände könnte in der Gemarkung Holzweiler, namentlich in der Flur „Auf dem Schild“, gebaut werden. Um das Bauvorhaben realisieren zu können, setzten die Gemeinden Dernau und Grafschaft den erforderlichen Gemarkungstausch mittlerweile ganz oben auf die Agenda. Ortsbeirat beriet über den Tausch Aber der Reihe nach: In einem ersten, aber wichtigen ...