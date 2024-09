Plus Kreis Ahrweiler Fit für die Wahl zur Deutschen Weinkönigin: Katja Hermann aus Rech Von Beate Au i Katja Hermann wird für die Ahr zur Wahl der Deutschen Weinkönigin in Neustadt antreten. Foto: Beate Au Katja Hermann wird das Weinbaugebiet Ahr bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin in Neustadt vertreten. Der Countdown zum Vorentscheid am 21. September läuft. Entsprechend eng getaktet ist ihr Kalender. Für die RZ hatte sie jedoch noch einen Termin frei. Lesezeit: 3 Minuten

Die Woche vor der Wahl ist ausgebucht, nicht nur in eigener Sache mit Besuch im Kosmetikstudio und letztem Briefing für den Auftritt in Neustadt. Auch die Moderation bei der Eröffnung des Weinfestes in Rech und die Begleitung der neuen Ortsweinkönigin am vergangenen Wochenende gehören dazu – Ehrensache. Gestresst wirkt die 28-Jährige ...