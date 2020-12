Kreis Ahrweiler

Überall im Kreis Ahrweiler sowie auch anderswo in Deutschland sind sie zu finden – als Ausdruck der Hoffnung in der Corona-Krise: bunt bemalte Steine, die in der Natur ausgesetzt und versteckt werden, um denjenigen zu erfreuen, der sie findet. Oftmals liegen aber auch ganze Steinschlangen herum, auf denen lachende Gesichter, Tierchen, Blumen, Sprüche, Himmelskörper oder einfach ein Muster zu sehen sind, manchmal kilometerlang. Dieses Phänomen hat das Sinziger Haus der offenen Tür (HoT) nun sogar zu einem Stadtwettbewerb inspiriert.