Kino im Dorf? Das gab es noch nie, und das gibt es erst recht nicht in der heutigen Zeit. Doch wer das behauptet, ist auf dem Holzweg: Schon seit sieben Jahren gibt es in Kempenich eine Aktion, die sich „Winterkino“ nennt und in der Zeit zwischen Oktober und Ostern angeboten wird. Sie richtet sich an Filmliebhaber und solche, die es werden wollen.