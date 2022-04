Unwetter, Starkregenereignisse, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, aber insbesondere die verheerende Flutkatastrophe an der Ahr waren die teilweise sehr emotional vorgetragenen Inhalte der Grußworte zum Beginn der Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) Ahrweiler, die jüngst in Niederzissen stattgefunden hat.