Der Integrierten Leitstelle in Koblenz ist am späten Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr die Einleitung einer unbekannten Flüssigkeit in einen Nebenfluss der Ahr, den 4,8 Kilometer langen Mühlenteich, gemeldet worden. Wie Stadtwehrleiter Marcus Mandt unserer Zeitung berichtet, lief die milchig-weiße Flüssigkeit aus einem Regenwasserrohr in Höhe des Mittelzentrums in den Mühlenteich.