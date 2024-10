Plus Remagen

Feuerwehr: Sind Remagens Gerätehäuser ein Sanierungsfall?

i Das Feuerwehrhaus von Rolandswerth: Dort gibt es keinen Platz für Erweiterungen. Jetzt wird ein neuer Standort gesucht. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

An der Sicherheit zu sparen, ist wohl nie eine gute Idee. Darum ist man seit einiger Zeit in Remagen bemüht, sich um die Freiwilligen Feuerwehren und deren Gerätehäuser zu kümmern. Dass in dieser Sache Handlungsbedarf besteht, war Politik und Verwaltung klar. Doch die Dimension und die notwendigen Investitionen könnten riesig werden, wie eine jetzt vorgestellte Bestandsaufnahme erahnen lässt.