Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 06:16 Uhr

Sinzig

Feuerwehr ist schnell zur Stelle: Brand eines Wohnhauses in Sinzig

Am 2. Juni gegen 0.13 Uhr kam es im Boffertsweg in Sinzig zum Brand eines Wohngebäudes. Aus bisher noch unklarer Ursache geriet zunächst ein Holzschuppen neben dem Wohnhaus in Vollbrand.