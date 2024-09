Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Feuerwehr in Ahrweiler braucht neues Domizil: Planung für Gerätehaus auf den Weg gebracht

Von Jochen Tarrach

i Die große Flut 2021 hat auch das Feuerwehrgerätehaus in Ahrweiler nahezu vollständig zerstört. Nun soll auf der anderen Ahrseite, dort, wo sich einmal das Ahrstadion befand, neu gebaut werden. Nun haben die Planungen für ein neues Haus begonnen, denn nach einem fachgerechten wie zweckmäßigen Gelände für die Feuerwehr sieht es dort derzeit noch nicht aus. Foto: Jochen Tarrach

Die Feuerwehr in Ahrweiler wird in absehbarer Zeit wieder ein richtiges Domizil haben. Ein weiterer Schritt in Richtung eines neuen Gerätehauses ist getan. Es wird einen anderen Standort als vor der Flut haben.