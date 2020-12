Archivierter Artikel vom 25.07.2020, 12:40 Uhr

Sinzig

Feuerwehr im Einsatz: Vollbrand eines Einfamilienhauses in Sinzig

Am Samstagmittag gegen 11.50 Uhr sind die Rettungsleitstelle Koblenz und die Polizeiinspektion in Remagen über einen Brand in einem Einfamilienhaus im Kasbacher Weg in Sinzig informiert worden.