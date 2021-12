Feuerwehr im Einsatz: Brand in unbewohntem Haus

In einem unbewohnten Haus in Bad Neuenahr hat es gebrannt.

Vermutlich durch einen technischen Defekt, so vermutet die Feuerwehr, ist es am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr zu einem Brand im hölzernen Treppenhaus eines unbewohnten Wohn- und Geschäftshauses in der Telegrafenstraße in Bad Neuenahr gekommen. Die Feuerwehr war mit 26 Hilfskräften im Löscheinsatz. Um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern, mussten die Zwischendecken in dem durch die Flut geschädigten Hauses geöffnet werden. Dadurch wurde es ein sehr zeitaufwendiger Einsatz für die Feuerwehr.