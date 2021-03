Jeder große Brand beginnt mit einer kleinen Flamme. Wenn dann die Alarmmeldung kommt, dass aus dem Postgebäude in der Bossardstraße in Ahrweiler heraus eine Rauchentwicklung zu sehen ist, dann heißt es für die Feuerwehr klotzen und nicht kleckern. So war es gestern gegen 13.30 Uhr, als die Bürger in der Kreisstadt von einem Feuerwehreinsatz aufgeschreckt wurden.