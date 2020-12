Löhndorf

Es müssen dramatische Momente in Löhndorf gewesen sein, als kurz nach Mitternacht mitten im Ort in der engen Dorfbebauung ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen ist. Innerhalb weniger Minuten stand das Gebäude, in dem Strohballen und Arbeitsgeräte gelagert waren, in hellen Flammen. Meterhoch schoss das Feuer in den Nachthimmel, begleitet von einem enormen Funkenflug und großer Hitze. Schnell war die Nachbarschaft auf den Beinen, um zu helfen und die Menschen aus den gefährdeten Nachbarhäusern zu alarmieren, wie ein Augenzeuge berichtet.