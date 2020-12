Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 19:21 Uhr

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Feuer in Tiefgarage: Großeinsatz in Bad Neuenahr

Der Brand in einer Tiefgarage in der Wadenheimer Straße in Bad Neuenahr hat am frühen Mittwochabend einen komplizierten Feuerwehreinsatz ausgelöst.