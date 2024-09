Festtag in Burgbrohl: Ehrenamtler machen Welt ein Stück besser

Zum zweiten Mal hat der Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr zum zentralen Ehrenamtstag eingeladen. Von den knapp 600 Caritas-Ehrenamtlichen folgten rund 100 der Einladung in die Kaiserhalle Burgbrohl. Sie durften sich an diesem Tag auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen, teilt der Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr mit.

Josef Nonn wurde für 50 Jahre ehrenamtliches Engagement im Projekt „Essen auf Rädern“ in Andernach und der Pellenz geehrt. Auf dem Foto (von links): Christian von Wichelhaus, Josef Nonn, Christiane Böttcher und Ann-Cathrin Zinken. Foto: Lena Schmickler

Nach dem Sektempfang und einem reichhaltigen Imbiss begann das offizielle Programm. Neben der Begrüßung von Geschäftsführer Christian von Wichelhaus, der Grußworte von seinem erkrankten Geschäftsführerkollegen Richard Stahl ausrichtete, begrüßte der Vorsitzende Alexander Saftig die Ehrenamtlichen. Von Wichelhaus lobte das beeindruckende Engagement der Ehrenamtlichen, die „aus Liebe zum Menschen die Region durch ihr Wirken zu einem besseren Ort machen“.

Er erwähnte, dass allein die Jubilare, die an dem Ehrenamtstag geehrt wurden, insgesamt auf 555 Jahre ehrenamtliches Engagement zurückblicken können. Saftig ging auf die Veränderung der Gesellschaft ein und bestärkte das Engagement der Anwesenden: „Sie sind dem Ehrenamt treu geblieben. Danke, dass Sie dem Ehrenamt eine Chance geben und die Gesellschaft so ein Stück besser machen. Wir brauchen Sie!“.

Tragende Säulen für die Gesellschaft

Zwischen den Redebeiträgen unterhielten die Sängerinnen Nina Aker und Caroline Krahe mit Liedern aus verschiedenen Genres und sorgten für eine gute Stimmung. Bei Stücken wie „Dir gehört mein Herz“, „Halleluja“ oder „Auf uns“ konnten durchaus Verbindungen zur karitativen Arbeit hergestellt werden. Ann-Cathrin Zinken, Leitung des Fachdienstes Sozialraum und Ehrenamt des Caritasverbandes, bezeichnete die Ehrenamtlichen in ihrem Impuls als tragende Säulen des karitativen Wirkens, die ein unverzichtbarer Teil des Verbandes seien. Sie ging auf den bedeutenden Unterschied ein, den die engagierten Menschen tagtäglich für verschiedene gesellschaftliche Gruppen bilden. „All diese Projekte sind wie ein Mosaik, das dank Ihrer Mithilfe ein großes, buntes Bild des Zusammenhalts zeigt. Sie sind der Herzschlag unserer Arbeit“, gab sie den Anwesenden mit auf den Weg.

Bei den anschließenden Ehrungen wurden Ehrenamtliche für 5, 10, 15 und 20 Jahre ehrenamtliches Engagement mit Präsenten und Urkunden gewürdigt. Josef Nonn wurde für 50 Jahre ehrenamtliches Engagement im Rahmen des Projektes „Essen auf Rädern“ in Andernach und der Pellenz unter großem Applaus ausgezeichnet. Nach den Ehrungen herrschte beste Stimmung, und so wurde sich ausgetauscht und bei weiteren Liedbeiträgen von Abba und Helene Fischer ausgelassen getanzt und gesungen. „Es war eine schöne und lockere Veranstaltung. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde“, hieß es am Ende von einer der Ehrenamtlichen. red

Interessierte, die sich gern ehrenamtlich im Caritasverband engagieren möchten, können sich bei Ann-Cathrin Zinken, E-Mail an zinken -a@caritas-rma.de, informieren.