Festliche Klänge und duftende Leckereien in Kempenich: Weihnachtsmarkt lockte zur Leyberghalle

Es ist schon ein besonderes Erlebnis, in der Vorweihnachtszeit mit der Familie, mit Freunden oder Bekannten über den Weihnachtsmarkt zu schlendern und sich vom verlockenden Duft kulinarischer Leckereien und weihnachtlichen Klängen auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. So wie wieder einmal geschehen beim „Großen Kemmejer Weihnachtsmarkt“ am ersten Adventswochenende vor und in der Leyberghalle.