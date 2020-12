Ahrweiler

Alle drei Jahre gehört in Ahrweiler die Nacht den Schützen. Nachdem der Königsschuss gefallen und die Majestät der Sebastianer im Festzelt feierlich proklamiert worden ist, beginnt in Ahrweiler dann der berühmte Trinkzug. 2021 wäre es wieder so weit. Doch die Corona-Pandemie hat auch den Kalender für das im Rheinland einmalige Brauchtum durcheinandergebracht.