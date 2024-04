Plus Dernau/Region

Festival Ahrrock geht in die 24. Runde: Veranstaltung mit Bands aus dem Ahrtal, Koblenz und Andernach

Von Martin Ingenhoven

i Auch die Band Bauhof 20 heizte dem Publikum bei Ahrrock am Samstagabend in Dernau ein. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Zum zweiten Mal nach der Flutkatastrophe an der Ahr stieg das Festival Ahrrock für alternative Musik am vergangenen Samstagabend im Obergeschoss des Bürgerhauses Dernau, das die Musikfreunde übergangsweise nutzen dürfen. David Lam aus dem Organisationsteam freute sich auch in diesem Jahr wieder über ein volles Haus. Lams Herz schlägt für die alternative Musik: „Unsere Mission ist es, Menschen durch ihre Leidenschaft zu Metal, Hardcore und alternative Musik zusammenzubringen.“