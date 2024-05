Festhochamt am Feiertag: Fronleichnamsprozession zieht durch Bad Neuenahr

Mit der Fronleichnamsprozession zur Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr lebt die alte Kurbadtradition auch in diesem Jahr wieder auf, denn das diesjährige Festhochamt zu Fronleichnam im Pfarrbezirk Rosenkranz fand wieder im Kurpark statt. Die musikalische Begleitung übernahmen die Kirchdauner Dorfmusikanten.

Anzeige

Entlang des Weges waren zwei Altäre aufgestellt, die vom Team „St. Pius“ am Hemmesser Dom liebevoll gestaltet worden waren, um den festlichen Charakter der Prozession zu unterstreichen. Viele Bürger nahmen am Feiertag an der Prozession teil. red