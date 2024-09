Plus Bachem Festgäste lassen neue Bachemer Weinkönigin hochleben: Drei Tage in Wein und Musik geschwelgt Von Horst Bach i Die Krone sitzt, Corinna Assenmacher (Foto oben, Mitte) ist zur neuen Weinkönigin proklamiert worden. Mit ihr sind auf dem Foto zu sehen sind (von links): Bacchus Bernd Walther, Meret Kurth, Michelle Spiller und Katharina Bongart. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Es gibt zahlreiche Weinfeste zwischen den malerischen Weinbergen und den Ufern der Ahr, aber es gibt nur ein „FestiWein“ – und zwar jetzt in Bachem. Und das Geheimnis um die neue Weinhoheit wurde gelüftet: Laura Assenmacher ist die neue Weinkönigin von Bachem. Im Rahmen der Eröffnung des 62. Weinfestes übernahm die 20-Jährige die Krone von ihrer Vorgängerin Meret Kurth. Lesezeit: 3 Minuten

Am Wochenende verwandelte „FestiWein“, die Symbiose aus Musik und Wein, den historische Weinort Bachem drei Tage lang in eine Festmeile. Und die Besucher des 62. Weinfest kamen in Scharen. Im Schatten des historischen Bachemer Backes entwickelt sich der ansonsten gemütliche Platz am Freitagnachmittag zu einem Mekka der guten Laune. Dafür ...