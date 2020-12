Heimersheim

Ökologisch und nachhaltig sollen in Zukunft die Heizungen in den stadteigenen Gebäuden sein. Deshalb will Bad Neuenahr-Ahrweiler die von den Ahrtalwerken angebotene umweltfreundliche Fernwärme so oft wie möglich nutzen. Ein Kandidat ist die Grundschule an der Landskrone in Heimersheim, wo sich eine Umstellung geradezu anbietet.