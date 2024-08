Remagen/Koblenz

Ferienspaß mit Roboter: Campus in Remagen macht Mädchen Lust auf Mathe und Technik

i Ferienkursteilnehmerin Lynn programmiert und bestaunt den Callibot-Roboter. Foto: Hochschule Koblenz/Susanne Dröppelmann

In den Sommerferien hatten neun Schülerinnen im Alter von 11 bis 13 Jahren aus dem Kreis Ahrweiler die Gelegenheit, in die Welt von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint) einzutauchen. Drei Tage lang nutzten sie die Möglichkeiten im „Girls' Mint Camp“ am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz.