Die Kinder, die von der Flut betroffen sind, nicht allein zu lassen. Das war und ist ein großes Anliegen des Hauses der offenen Tür (Hot) Sinzig. Bereits am Tag nach der Katastrophe war es an der Notunterkunft in der Grundschule Bad Bodendorf mit einem „Notferienprogramm“ vertreten. Aber das war nur der Anfang.