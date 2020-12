Oberlützingen

Wenn aus Kindern Architekten und Bauarbeiter in Personalunion werden, dann gibt es etwas zu erleben. Zum Beispiel in Oberlützingen: Hier können die Kinder des Dorfes derzeit ihre Kreativität voll ausleben. Ein bisschen außerhalb des Dorfes, direkt neben dem Martinsfeuerplatz, haben sie von der Gemeinde einen Platz zur Verfügung gestellt bekommen, den sie ganz so gestalten können, wie sie möchten – mit Hütten, einem Hochbeet und sogar einer Feuerstelle zum Grillen.