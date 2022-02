Stolze 52 Jahre hat das Schätzchen auf dem Buckel – schnurrt wie ein Kätzchen, sifft nicht, suppt nicht und macht auch optisch einiges her. Die Blech gewordene Schnaps-, pardon, Bieridee kann sich wirklich sehen lassen, wie sie in ihrer ganzen Pracht in einer Halle im neuen Gewerbegebiet von Dernau steht.