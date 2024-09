Plus Koisdorf Feld bei Koisdorf gerät in Brand: Pferde in Gefahr Von Judith Schumacher i Feld bei Koisdorf gerät in Brand Foto: Judith Schumacher Einsatz für die Feuerwehr: Bei Koisdorf brannte ein Stoppelfeld.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am späten Donnerstagnachmittag ein Stoppelfeld am Dorfende von Koisdorf in Brand geraten. Die Sinziger Feuerwehr rückte aus, um Schlimmeres zu verhindern, denn der Wind stand in Richtung Waldrand, vor dem sich auch Pferdekoppeln befanden. Bei dem Brand entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Vierbeiner wurden von ihren ...