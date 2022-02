Nach Eingang eines Schreibens der Kreisverwaltung ist die Helferwerkstatt in Walporzheim mit sofortiger Wirkung geschlossen worden und muss bis 7. März komplett abgebaut sein. Grund ist die fehlende Vorlage einer „Bestätigung eines in Deutschland anerkannten Prüfsachverständigen für Standsicherheit“. Was war passiert? Ein Blick zurück.