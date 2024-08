Plus Bad Neuenahr

Fazit nach einem Jahr: Bad Neuenahrer Casino braucht mehr Platz

i Spielbankdirektor Michael Seegert und Beigeordneter Peter Diewald (von links) machten zur feierlichen Eröffnung am neuen Standort des Casinos ihren Einsatz beim American Roulette. Foto: Beate Au

Alles richtig gemacht. So lässt sich die Bilanz von Spielbankdirektor Michael Seegert gut ein Jahr nach Wiedereröffnung des Casinos am neuen Standort im Bahnhofsgebäude von Bad Neuenahr zusammenfassen. Mit dem Wechsel vom Kurhaus in ein Gebäude weit weg von der Ahr knapp zwei Jahre nach der Flutkatastrophe habe man die Weichen gestellt.