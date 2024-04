Plus Spessart Fast 30 Jahre für Spessart im Einsatz: Karl Bläser feierlich in den Ruhestand verabschiedet Von Hans-Josef Schneider i Karl Bläser (in der Mitte mit Urkunde) wurde im Beisein seiner drei Chefs und des Gemeinderates nach fast 30-jähriger Dienstzeit als Gemeindearbeiter von Spessart in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Hans-Josef Schneider Knapp drei Jahrzehnte war Karl Bläser im Dienst der Allgemeinheit tätig. Nun wurde der Gemeindemitarbeiter feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Lesezeit: 3 Minuten

„Dass Karl Bläser in feinem Zwirn erscheint, hat seinen Grund. Er wird nämlich heute als Gemeindearbeiter von Spessart offiziell in den Ruhestand verabschiedet“, erklärte Ortsbürgermeister Frank Klapperich mit Augenzwinkern. „In den knapp 30 zurückliegenden Jahren war er dagegen meist in Arbeitskleidung und im Dienst für die Allgemeinheit anzutreffen.“ Der Angesprochene ...