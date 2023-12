Olli der Olbrückwichtel hilft jedes Jahr dem Weihnachtsmann, die Geschenke zu verteilen. Dabei hat er stolz erzählt, wo er herkommt, nämlich vom Rodder Maar. Und in diesem Jahr sind Ollis Wichtelfreunde zum ersten Mal zu ihm gekommen, um ihm beim Verstecken der Weihnachtsgeschenke im Brohltal behilflich zu sein. Mit dieser Geschichte empfangen Olli der Olbrückwichtel und sein Team der Olbrückzwerge die Gäste in diesem Jahr am Rodder Maar.