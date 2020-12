Ahrweiler

Der Laden Boecker-Ott in der Niederhutstraße, ein paar Schritte hinterm Stadttor, war eigentlich schon immer da. Selbst betagte Ahrweiler Bürger werden sich nicht an eine Zeit ohne Boecker erinnern können. Alois Boecker gründete 1838 die Schlosserei und kurz nach der Jahrhundertwende baute Sohn Anton das Haus samt Laden für „Eisen- und Haushaltswaren“. Auch heute, 20 Jahre nach einer Jahrtausendwende, ist das Geschäft weiterhin in Familienhand und funktioniert.