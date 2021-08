Überall in Deutschland ist die Spenden- und Hilfsbereitschaft für die Betroffenen der Flutwelle an der Ahr riesig. Und das nicht nur durch das direkte Anpacken, sondern es werden auch große Geldsummen und zusätzlich aber auch Bekleidung, Spielsachen für die Kinder und alles was die Menschen zum Leben brauchen abgegeben, um dann in den betroffenen Orten an zentralen Stellen weitergegeben zu werden.