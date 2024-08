Plus Ahrweiler Fall von Kinderpornografie im Kreis Ahrweiler: 42-Jähriger muss nicht ins Gefängnis Von Horst Bach i Der 25-Jährige, der wegen schweren sexuellem Missbrauch angeklagt war, zeigte sich voll geständig. Vor einer Gefängnisstrafe bewahrte es ihn nicht. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa Die Verbreitung von kinderpornografischem Material konnte einem Mann aus der Eifel nicht nachgewiesen werden – der Besitz von kinderpornografischen Videos und Bildern allerdings schon: Jetzt hat das Schöffengericht am Amtsgericht Ahrweiler den 42-Jährigen deswegen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Lesezeit: 3 Minuten

Der Fall hat einen ungewöhnlichen Hintergrund: Denn der Hinweis auf den Fall stammt aus den Vereinigten Staaten, genauer gesagt von einer Organisation namens National Centre for Missing and Exploid Chrildren (NCMEC). Sie behandelt Fälle von vermissten oder ausgebeuteten Kindern in den USA. Die NCMEC hatte 2022 das deutsche Bundeskriminalamt über ...