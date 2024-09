Fahrraddemo am Wochenende im Ahrtal: Radler kämpfen weiterhin für Sicherheit

Am Samstag war wieder Fahrrad-Demo-Zeit. Die Initiative Fahrradfreundliches Ahrtal hatte eingeladen, und wieder kamen viele Teilnehmer alle Altersgruppen, um für mehr Sicherheit und mehr Raum für Fahrräder entlang der Ahr in die Pedale zu treten.

Bei der Einführung am Bahnhof Bad Neuenahr berichteten die Initiatoren von der Übergabe des Kreis-Radwege-Konzepts an die Kommunen Anfang September. „Das Konzept der Kreisverwaltung lag zwar schon länger fertig in der Schublade, wurde aufgrund der Kommunalwahlen aber erst jetzt offiziell übergeben. Jetzt wird es spannend. Wie und vor allem wann werden sich die Beteiligten über die Umsetzung konkreter Maßnahmen einigen? Wann wird die Situation der Radfahrenden abseits des Ahr-Radwegs endlich besser? Wann werden wir die ersten Maßnahmen sehen?“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative.

Umsetzung soll schneller gehen

Die Radfahrer im Stadtgebiet fordern rasche und transparente Umsetzungsprozesse. Selbst im Fahrraddemonstrationszug von Bad Neuenahr nach Ahrweiler war die Fahrt nicht immer sicher, berichten die Teilnehmer der Demo am Samstag. Die von den beiden Kindern Jaron und Samuel angeführte Gruppe sei auch in unübersichtlicher Lage von eiligen Autofahrern überholt worden. „Wie war das noch mit durchgezogener Linie auf der Fahrbahn und 1,50 Meter Abstand von Radfahrenden?“, fragen sie.

Nächster Termin ist am 5. Oktober

Alle Teilnehmer der Demonstration erreichten ohne Schäden das Ahrtor, wo dieses Mal die Tour endete. Mit der Fahrraddemo setzen sich seit mehr als zwei Jahren für mehr Sicherheit für Radfahrer ein. Wie schon seit 2021 ruft die Initiative Fahrradfreundliches Ahrtal auch in der Saison 2024 für jeden ersten Samstag im Monat zu einer Fahrraddemo auf. Der nächste Termin ist Samstag, 5. Oktober, 11 Uhr. Der Treffpunkt wird noch bekanntgegeben.

Weitere Infos gibt es unter https://fahrradfreundliches-ahrtal.jimdosite.com