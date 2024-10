Plus Niederdürenbach Fahndungserfolg nach Leichenfund: Kehrt nun wieder Ruhe ein am Rodder Maar? Von Martin Ingenhoven i Nach dem Abzug der Polizisten und Ermittler gehört das Rodder Maar wieder Enten, Zugvögeln und Spaziergängern. Foto: Martin Ingenhoven Die Ermittler haben drei Tage nach dem Fund zwei Tatverdächtige im Fall der zwei männlichen Leichen vom Rodder Maar festgenommen. Bürgermeister aus dem Brohltal reagieren erleichtert, aber auch bestürzt über die Tat. Lesezeit: 2 Minuten

Die Welt scheint wieder in Ordnung am Rodder Maar in Niederdürenbach. Der Herbstnebel trübt den Blick auf die nahe Burg Olbrück, nur wenige Spaziergänger sind an diesem Donnerstagmorgen hier – der See gehört wieder ganz den Enten und Zugvögeln, für die das Rodder Maar ein wertvolles Biotop darstellt. Ein Idyll, ...