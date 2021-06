Ausdauersportler wissen gleich Bescheid, wenn sie das Wort Everesting hören. Everesting ist eine noch relativ neue Disziplin, bei der es darum geht, die 8848 Höhenmeter des Mount Everest, des höchsten Berges der Welt, als Läufer oder Radfahrer an einem frei wählbaren Anstieg zu meistern. Aber nicht etwa in Etappen an beliebig vielen Tagen, sondern in einem Rutsch. Mario Schild aus Niederzissen absolvierte den Härtetest jetzt zusammen mit einem Vereinskameraden.